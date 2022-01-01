Selskapskatalog
Guidewire Software
Guidewire Software Lønninger

Guidewire Softwares lønn varierer fra $16,768 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $371,000 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Guidewire Software. Sist oppdatert: 10/19/2025

Programvareutvikler
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Dataforsker
Median $256K
Programvareutviklingsleder
Median $371K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Løsningsarkitekt
Median $230K

Data Architect

Rekrutterer
Median $122K
Salg
Median $313K
Teknisk programleder
Median $204K
Regnskapsfører
$263K
Dataanalytiker
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Markedsføring
$231K
Personaloperasjoner
$277K
Produktdesigner
$193K
Produktleder
$137K
Programleder
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

24%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Guidewire Software er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 24% opptjenes i 4th-ÅR (6.00% kvartalsvis)

Den høyest betalte rollen rapportert hos Guidewire Software er Programvareutviklingsleder med en årlig totalkompensasjon på $371,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Guidewire Software er $218,891.

