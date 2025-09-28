Selskapskatalog
Rebellion Defense
  Lønninger
  Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

Rebellion Defense Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in United States hos Rebellion Defense utgjør totalt $150K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Rebellion Defenses totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025

Median Pakke
company icon
Rebellion Defense
Software Engineer
Washington, DC
Totalt per år
$150K
Nivå
E2
Grunnlønn
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos Rebellion Defense?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Inkluderte stillinger

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Rebellion Defense in United States sits at a yearly total compensation of $385,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rebellion Defense for the Programvareutvikler role in United States is $175,000.

