Selskapskatalog
Purdue University
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Purdue University Lønninger

Purdue Universitys lønn varierer fra $19,900 i total kompensasjon per år for en Administrativ assistent på laveste nivå til $132,335 for en Totale belønninger på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Purdue University. Sist oppdatert: 9/17/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Median $72K

Forskningsvitenskapsmann

Kjemisk ingeniør
Median $70K

Forskningsingingeniør

Maskiningeniør
Median $30K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Administrativ assistent
$19.9K
Dataforsker
$119K
Elektroingeniør
$34.3K
Grafisk designer
$41.4K
Maskinvareingeniør
$29.9K
Personalavdeling
$47.8K
Informasjonsteknolog (IT)
$39K
Prosjektleder
$77.6K
Totale belønninger
$132K
Tillit og sikkerhet
$98K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Purdue University er Totale belønninger at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $132,335. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Purdue University er $41,392.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Purdue University

Relaterte selskaper

  • SoFi
  • Roblox
  • Apple
  • Lyft
  • Microsoft
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser