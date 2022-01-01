Selskapskatalog
Pinterest Lønninger

Pinterests lønn varierer fra $16,080 i total kompensasjon per år for en Markedsføringsoperasjoner på laveste nivå til $1,154,000 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Pinterest. Sist oppdatert: 8/26/2025

$160K

Programvareutvikler
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Maskinlæring Ingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Dataforsker
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
Programvareutviklingsleder
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Produktleder
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Produktdesigner
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

UX Designer

Salg
Median $204K

Kontomanager

Teknisk programleder
Median $265K
Dataanalytiker
Median $300K
Finansanalytiker
Median $152K
Prosjektleder
Median $156K
UX-forsker
Median $275K
Forretningsoperasjoner
Median $213K
Forretningsanalytiker
Median $152K
Dataforskningsleder
Median $525K
Markedsføring
Median $261K
Programleder
Median $174K
Personalavdeling
Median $160K
Regnskapsfører
$715K

Teknisk Regnskapsfører

Forretningsoperasjonsleder
$176K
Forretningsutvikling
$157K
Stabssjef
$211K
Bedriftsutvikling
$896K
Kundeservice
$56.5K
Grafisk designer
$196K
Informasjonsteknolog (IT)
$55.2K
Juridisk
$117K
Markedsføringsoperasjoner
$16.1K
Partnerleder
$91.6K
Produktdesignleder
$249K
Rekrutterer
$76.2K
Salgsingeniør
$219K
Totale belønninger
$283K
Risikokapitalist
$159K
Opptjeningsplan

50%

ÅR 1

33%

ÅR 2

17%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Pinterest er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 50% opptjenes i 1st-ÅR (12.50% kvartalsvis)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 17% opptjenes i 3rd-ÅR (4.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Pinterest er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Pinterest er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Pinterest er Programvareutviklingsleder at the M18 level med en årlig totalkompensasjon på $1,154,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Pinterest er $248,750.

Andre ressurser