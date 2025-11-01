Selskapskatalog
Ingram Micro
  Lønninger
  Datavitenskaper

  Alle Datavitenskaper lønninger

Ingram Micro Datavitenskaper Lønninger

Datavitenskaper-mediankompensasjonspakken in Canada hos Ingram Micro utgjør totalt CA$117K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ingram Micros totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/1/2025

Median Pakke
company icon
Ingram Micro
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$117K
Nivå
hidden
Grunnlønn
CA$109K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$8.1K
År i selskapet
0-1 År
Års erfaring
2-4 År
Hva er karrierenivåene hos Ingram Micro?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskaper hos Ingram Micro in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$153,120. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ingram Micro for Datavitenskaper rollen in Canada er CA$118,667.

