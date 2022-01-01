Ingram Micro Lønninger

Selskapsoversikt
Ingram Micros lønnsområde varierer fra $10,091 i total kompensasjon årlig for Programvareingeniør i nedre ende til $264,924 for Løsningsarkitekt i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Ingram Micro. Sist oppdatert: 8/12/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $10.1K
Produktdesigner
Median $168K

UX-designer

Dataanalytiker
Median $83.9K

Forretningsanalytiker
$186K
Finansanalytiker
$127K
IT-teknolog
$146K
Markedsføring
$101K
Produktsjef
$83.6K
Prosjektleder
$119K
Salg
$72.5K
Salgsingeniør
$20.7K
Programvareingeniørsjef
$81K
Løsningsarkitekt
$265K
Teknisk programsjef
$176K
UX-forsker
$77.4K
Venturekapitalist
$66.7K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Ingram Micro er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $264,924. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Ingram Micro er $92,702.

