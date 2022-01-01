Selskapskatalog
Domo
Domo Lønninger

Domos lønn varierer fra $22,928 i total kompensasjon per år for en Grafisk designer på laveste nivå til $183,000 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Domo. Sist oppdatert: 10/14/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $155K
Produktdesigner
Median $115K

UX Designer

Produktleder
Median $183K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Markedsføring
Median $183K
Administrativ assistent
$44.8K
Dataforsker
$125K
Grafisk designer
$22.9K
Rekrutterer
$141K
Salg
$163K
Programvareutviklingsleder
$159K
Teknisk programleder
$77.4K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Domo er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Domo er Produktleder med en årlig totalkompensasjon på $183,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Domo er $140,700.

Utvalgte jobber

