HealthPlix Technologies
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

HealthPlix Technologies Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in India hos HealthPlix Technologies utgjør totalt ₹26.9K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for HealthPlix Technologiess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/26/2025

Median Pakke
company icon
HealthPlix Technologies
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹26.9K
Nivå
L3
Grunnlønn
₹24.5K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹2.4K
År i selskapet
0 År
Års erfaring
3 År
Hva er karrierenivåene hos HealthPlix Technologies?

₹160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at HealthPlix Technologies in India sits at a yearly total compensation of ₹36,569. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at HealthPlix Technologies for the Programvareutvikler role in India is ₹25,643.

Andre ressurser