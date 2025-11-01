Programvareutviklingsleder-kompensasjon in United States hos Grainger varierer fra $264K per year for Senior Software Engineering Manager til $340K per year for Director. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $230K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Graingers totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/1/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
