Texas Instruments Lønninger

Texas Instrumentss lønn varierer fra $2,448 i total kompensasjon per år for en Venturekapitalist på laveste nivå til $295,470 for en Juridisk på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Texas Instruments. Sist oppdatert: 12/1/2025

Maskinvareingeniør
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Analog Ingeniør

ASIC-ingeniør

SoC-ingeniør

Innebygd Maskinvareingeniør

Programvareingeniør
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Nettverksingeniør

Innebygde Systemer Programvareutvikler

Elektrisk ingeniør
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Maskiningeniør
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Produksjonssingeniør

Designingeniør

Testingeniør

Vedlikeholdssingeniør

Markedsføring
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Kjemiingeniør
Median $113K

Prosesssingeniør

Anleggssingeniør

Salg
26 $196K
28 $249K

Felt Salgsrepresentant

Prosjektleder
Median $185K
Salgsingeniør
24 $156K
26 $191K
Produktdesigner
Median $125K
Programvareutviklingsleder
Median $97.4K
Programleder
Median $252K
Forretningsanalytiker
Median $105K
Forretningsutvikling
Median $259K
Informasjonsteknolog (IT)
Median $86K
Løsningsarkitekt
Median $156K
Regnskapsfører
$45.2K
Forretningsoperasjonsleder
$227K
Dataanalytiker
$86.3K
Datavitenskaper
$112K
Driftsleder
$206K
Finansanalytiker
$128K
Grafisk designer
$106K
Personalavdeling
$88.9K
Juridisk
$295K
Markedsføringsoperasjoner
$45.5K
Materialingeniør
$161K
Produktdesignleder
$69.6K
Produktleder
$72.8K
Teknisk kundeansvarlig
$203K
Teknisk programleder
$207K
Venturekapitalist
$2.4K
Opptjeningsplan

0%

ÅR 1

0%

ÅR 2

0%

ÅR 3

100%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Texas Instruments er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 0% opptjenes i 1st-ÅR (0.00% årlig)

  • 0% opptjenes i 2nd-ÅR (0.00% årlig)

  • 0% opptjenes i 3rd-ÅR (0.00% årlig)

  • 100% opptjenes i 4th-ÅR (100.00% årlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Texas Instruments er Juridisk at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $295,470. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Texas Instruments er $124,324.

