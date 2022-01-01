Selskapskatalog
Fidelity Investments Lønninger

Fidelity Investmentss lønn varierer fra $7,960 i total kompensasjon per år for en Personalavdeling på laveste nivå til $446,667 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Fidelity Investments. Sist oppdatert: 9/5/2025

$160K

Programvareutvikler
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Mobil Programvareingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Dataingeniør

Produksjon Programvareingeniør

DevOps Ingeniør

Nettsted Pålitelighet Ingeniør

Krypto Ingeniør

Systemingeniør

Dataforsker
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Produktleder
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

Programvareutviklingsleder
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Forretningsanalytiker
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Informasjonsteknolog (IT)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Løsningsarkitekt
L6 $166K
L7 $233K

Dataarkitekt

Sky Arkitekt

Cloud Security Architect

Finansanalytiker
L3 $69.6K
L6 $138K
Kundeservice
Median $60K
Produktdesigner
L4 $105K
L5 $140K

UX Designer

Dataanalytiker
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Ledelsesrådgiver
Median $160K
Prosjektleder
Median $163K
Dataforskningsleder
Median $250K
Markedsføring
Median $155K
Programleder
Median $192K
Cybersikkerhetsanalytiker
Median $138K
Salg
Median $96K
UX-forsker
Median $240K
Aktuar
Median $135K
Teknisk programleder
Median $98K
Risikokapitalist
Median $185K

Principal

Regnskapsfører
$102K

Teknisk Regnskapsfører

Administrativ assistent
$60.2K
Forretningsoperasjoner
$69.2K
Elektroingeniør
$398K
Personalavdeling
$8K
Produktdesignleder
$234K
Rekrutterer
$70.4K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Fidelity Investments er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Fidelity Investments er Programvareutvikler at the L9|VP Software Engineering level med en årlig totalkompensasjon på $446,667. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Fidelity Investments er $157,072.

