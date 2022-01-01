Vanguard Lønninger

Selskapskatalog
Vanguards lønn varierer fra $50,250 i total kompensasjon per år for en Kundesuksess på laveste nivå til $348,250 for en Forretningsoperasjoner på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Vanguard. Sist oppdatert: 9/7/2025

$160K

Programvareutvikler
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Maskinlæring Ingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Dataingeniør

Dataforsker
TS02 $132K
TS03 $173K
Produktleder
Median $142K

Produktdesigner
Median $120K

UX Designer

Dataanalytiker
TS02 $133K
TS03 $153K
Prosjektleder
Median $128K
Programvareutviklingsleder
Median $195K
Regnskapsfører
Median $103K

Teknisk Regnskapsfører

UX-forsker
Median $128K
Finansanalytiker
Median $85K
Informasjonsteknolog (IT)
Median $115K
Markedsføring
Median $189K
Løsningsarkitekt
Median $200K

Dataarkitekt

Cloud Security Architect

Teknisk programleder
Median $200K
Forretningsoperasjoner
$348K
Forretningsanalytiker
$144K
Kundeservice
$137K
Kundesuksess
$50.3K
Personalavdeling
$74.2K
Juridisk
$101K
Ledelsesrådgiver
$249K
Markedsføringsoperasjoner
$131K
Programleder
$216K
Salg
$55.7K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Vanguard er Forretningsoperasjoner at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $348,250. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Vanguard er $134,989.

