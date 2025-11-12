Selskapskatalog
Fidelity Investments
Fidelity Investments UX-designer Lønninger

UX-designer-kompensasjon in United States hos Fidelity Investments varierer fra $98K per year for L3 til $166K per year for L6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $159K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Fidelity Investmentss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025

Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
L3
$98K
$97K
$0
$1K
L4
$105K
$95K
$0
$10.1K
L5
$140K
$121K
$0
$19.3K
L6
$166K
$134K
$0
$31.8K
Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Fidelity Investments er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX-designer hos Fidelity Investments in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $191,250. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Fidelity Investments for UX-designer rollen in United States er $123,500.

