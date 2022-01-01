Enfusion Lønninger

Selskapskatalog
Enfusions lønn varierer fra $50,113 i total kompensasjon per år for en Prosjektleder på laveste nivå til $120,750 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Enfusion. Sist oppdatert: 9/6/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $121K

Full-Stack Programvareingeniør

Regnskapsfører
$116K
Forretningsanalytiker
$90.3K

Informasjonsteknolog (IT)
$61K
Prosjektleder
$50.1K
Teknisk programleder
$78.4K
Teknisk forfatter
$67.3K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Enfusion er Programvareutvikler med en årlig totalkompensasjon på $120,750. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Enfusion er $78,390.

Andre ressurser