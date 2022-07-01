Selskapskatalog
Drata
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Drata Lønninger

Dratas lønn varierer fra $101,584 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $242,676 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Drata. Sist oppdatert: 9/9/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Personalavdeling
$188K
Markedsføring
$173K
Produktdesigner
$139K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Prosjektleder
$140K
Salg
$102K
Programvareutvikler
$243K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Drata je Programvareutvikler at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $242,676. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Drata je $156,770.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Drata

Relaterte selskaper

  • Microsoft
  • Databricks
  • Coinbase
  • Stripe
  • DoorDash
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser