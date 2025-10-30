Selskapskatalog
Creditas
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

Creditas Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Brazil hos Creditas utgjør totalt R$262K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Creditass totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/30/2025

Median Pakke
company icon
Creditas
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Totalt per år
R$262K
Nivå
hidden
Grunnlønn
R$262K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
År i selskapet
0-1 År
Års erfaring
11+ År
Hva er karrierenivåene hos Creditas?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$491K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$121K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Inkluderte stillinger

Backend Programvareutvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Creditas in Brazil ligger på en årlig totalkompensasjon på R$317,958. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Creditas for Programvareingeniør rollen in Brazil er R$239,644.

Andre ressurser