Creditas
Creditas Lønninger

Creditass lønnsområde varierer fra $42,915 i total kompensasjon årlig for Teknisk programsjef i nedre ende til $114,447 for Produktsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Creditas. Sist oppdatert: 8/24/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $47.5K

Backend programvareingeniør

Produktsjef
$114K
Teknisk programsjef
$42.9K

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Creditas er Produktsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $114,447. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Creditas er $47,491.

