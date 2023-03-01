Selskapskatalog
City of Seattle
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

City of Seattle Lønninger

City of Seattles lønn varierer fra $96,361 i total kompensasjon per år for en Teknisk programleder på laveste nivå til $201,000 for en Elektroingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos City of Seattle. Sist oppdatert: 9/11/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Informasjonsteknolog (IT)
Median $135K
Forretningsoperasjonsleder
$172K
Forretningsanalytiker
$161K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Byggingeniør
$127K
Elektroingeniør
$201K
Programleder
$105K
Prosjektleder
$153K
Programvareutvikler
$152K
Teknisk programleder
$96.4K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos City of Seattle er Elektroingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $201,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos City of Seattle er $152,235.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for City of Seattle

Relaterte selskaper

  • Uber
  • Apple
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • DoorDash
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser