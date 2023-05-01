Selskapsoversikt
Broad Institute
Broad Institute Lønninger

Broad Institutes lønnsområde varierer fra $102,485 i total kompensasjon årlig for Prosjektleder i nedre ende til $185,000 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Broad Institute. Sist oppdatert: 8/23/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $145K

Full-stack programvareingeniør

Dataanalytiker
Median $120K
Programvareingeniørsjef
Median $185K

Produktsjef
Median $160K
Produktdesigner
$114K
Prosjektleder
$102K
FAQ

Andre ressurser