Selskapskatalog
ANZ
ANZ Lønninger

ANZs lønn varierer fra $8,937 i total kompensasjon per år for en Forretningsoperasjoner på laveste nivå til $164,797 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos ANZ. Sist oppdatert: 8/31/2025

$160K

Programvareutvikler
Junior Software Engineer $75.1K
Software Engineer $86.3K
Senior Software Engineer $115K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Dataingeniør

DevOps Ingeniør

Nettsted Pålitelighet Ingeniør

Dataforsker
Median $77.4K
Dataanalytiker
Median $87.4K

Produktleder
Median $106K
Programvareutviklingsleder
Median $165K
Informasjonsteknolog (IT)
Median $68.9K
Forretningsoperasjoner
$8.9K
Forretningsanalytiker
$85.3K
Kundeservice
$35.7K
Finansanalytiker
$40.1K
Personalavdeling
$54K
Investeringsbankmann
$45.5K
Markedsføring
$73.3K
Maskiningeniør
$92.6K
Produktdesigner
$101K
Programleder
$144K
Salg
$137K
Cybersikkerhetsanalytiker
$71.4K
Løsningsarkitekt
$34.5K
Totale belønninger
$58.4K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos ANZ er Programvareutviklingsleder med en årlig totalkompensasjon på $164,797. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ANZ er $76,239.

Andre ressurser