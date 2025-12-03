Selskapskatalog
Anritsu
Anritsu Salgsingeniør Lønninger

Den gjennomsnittlige Salgsingeniør totalkompensasjonen in Romania hos Anritsu varierer fra RON 128K til RON 179K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Anritsus totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/3/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$31.4K - $36.5K
Romania
Vanlig Område
Mulig Område
$29K$31.4K$36.5K$40.6K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Anritsu?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Salgsingeniør hos Anritsu in Romania ligger på en årlig totalkompensasjon på RON 179,126. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Anritsu for Salgsingeniør rollen in Romania er RON 127,947.

Andre ressurser

