Alloy
Alloy Produktleder Lønninger

Produktleder-mediankompensasjonspakken in Canada hos Alloy utgjør totalt $173K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Alloys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Hva er karrierenivåene hos Alloy?

$160K

Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Alloy er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

10 years post-termination exercise window.



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktleder hos Alloy in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på $108,480. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Alloy for Produktleder rollen in Canada er $108,480.

