Het mediane Software Engineering Manager vergoedinspakket in United States bij Xometry bedraagt in totaal $190K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Xometry's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025

Mediaan Pakket
company icon
Xometry
Software Engineering Manager
Boston, MA
Totaal per jaar
$190K
Niveau
L5
Basissalaris
$180K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
18 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Xometry?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineering Manager bij Xometry in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $379,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Xometry voor de Software Engineering Manager functie in United States is $197,750.

