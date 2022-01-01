2U Salarissen

Het salarisbereik van 2U varieert van $64,631 in totale vergoeding per jaar voor een Projectmanager aan de onderkant tot $295,764 voor een Financieel Analist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van 2U . Laatst bijgewerkt: 8/10/2025