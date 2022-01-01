Bedrijvenoverzicht
2U Salarissen

Het salarisbereik van 2U varieert van $64,631 in totale vergoeding per jaar voor een Projectmanager aan de onderkant tot $295,764 voor een Financieel Analist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van 2U. Laatst bijgewerkt: 8/10/2025

$160K

Software Engineer
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Full-Stack software-ingenieur

Site Reliability-ingenieur

Productmanager
Median $133K
Business Analist
$123K

Data Analist
$86.1K
Data Wetenschapper
$199K
Financieel Analist
$296K
Personeelszaken
$127K
Marketing
$150K
Marketing Operaties
$103K
Product Designer
$80.9K
Programmamanager
$92.2K
Projectmanager
$64.6K
Cyberbeveiligingsanalist
$144K
Software Engineering Manager
$224K
UX Onderzoeker
$216K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij 2U is Financieel Analist at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $295,764. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij 2U is $130,066.

Overige bronnen