Bedrijvengids
Travelers
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Travelers Salarissen

Travelers's salaris varieert van $51,299 in totale vergoeding per jaar voor een Financieel Analist aan de onderkant tot $281,585 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Travelers. Laatst bijgewerkt: 10/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Engineer
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Data Engineer

Production Software Engineer

Data Scientist
Median $135K
Actuaris
Median $143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Product Manager
Median $163K
Project Manager
Median $155K
Underwriter
Median $121K
Sales
Median $132K
Product Designer
Median $96K
Accountant
$86.6K
Business Analist
$86.9K
Customer Service
$84K
Customer Service Operations
$64.3K
Data Analist
$95.5K
Data Science Manager
$179K
Financieel Analist
$51.3K
Geologisch Ingenieur
$79.6K
Grafisch Designer
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Software Engineering Manager
$282K
Solution Architect
$261K

Data Architect

Technisch Programma Manager
$129K
Venture Capitalist
$98.5K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Travelers is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $281,585. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Travelers is $129,350.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Travelers

Gerelateerde Bedrijven

  • Citi
  • Progressive
  • Morgan Stanley
  • JLL
  • CoStar Group
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen