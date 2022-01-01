Bedrijvengids
Progressive
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Progressive Salarissen

Progressive's salaris varieert van $43,215 in totale vergoeding per jaar voor een Sales aan de onderkant tot $206,000 voor een Data Scientist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Progressive. Laatst bijgewerkt: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Engineer
Associate Application Developer $91.6K
Application Developer $107K
Senior Application Developer $134K
Lead Application Developer $166K

Full-Stack Software Engineer

Data Analist
Median $80K
Data Scientist
Senior Data Scientist $140K
Lead Data Scientist $206K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Informatietechnoloog (IT)
Median $140K
Business Analist
Median $100K
Schade-expert
$69.3K
Klantenservice
Median $54.5K
Marketing
$167K
Sales
$43.2K
Software Engineering Manager
$138K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Progressive is Data Scientist at the Lead Data Scientist level met een jaarlijkse totale beloning van $206,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Progressive is $120,363.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Progressive

Gerelateerde Bedrijven

  • Kemper
  • Citi
  • Cushman & Wakefield
  • Travelers
  • SelectQuote
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/progressive/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.