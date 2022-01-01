Bedrijvengids
CoStar Group
CoStar Group Salarissen

CoStar Group's salaris varieert van $60,000 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service aan de onderkant tot $241,200 voor een Technisch Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van CoStar Group. Laatst bijgewerkt: 10/13/2025

$160K

Software Engineer
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Networking Engineer

DevOps Engineer

Data Scientist
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Product Designer
Median $105K

UX Designer

Product Manager
Median $130K
Customer Service
Median $60K
Marketing
Median $82K
Business Analist
$197K
Business Development
$134K
Data Analist
$144K
Financieel Analist
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Marketing Operations
$61.6K
Sales
$149K
Software Engineering Manager
Median $230K
Technisch Programma Manager
$241K
Venture Capitalist
$114K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij CoStar Group zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at CoStar Group is Technisch Programma Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $241,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CoStar Group is $132,000.

