CoStar Group Salarissen

CoStar Group's salaris varieert van $60,000 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service aan de onderkant tot $241,200 voor een Technisch Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van CoStar Group. Laatst bijgewerkt: 10/13/2025
Bij CoStar Group zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)
