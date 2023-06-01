Bedrijvengids
Shortcut Salarissen

Shortcut's salaris varieert van $83,018 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in Denmark aan de onderkant tot $231,150 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Shortcut. Laatst bijgewerkt: 9/19/2025

$160K

Product Designer
$83K
Software Engineer
$231K
Solution Architect
$85.4K

Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Shortcut is Software Engineer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $231,150. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shortcut is $85,425.

Andere Bronnen