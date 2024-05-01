Bedrijvengids
Kavak
    Kavak is a disruptive brand in the automotive industry, offering a wide range of guaranteed and certified cars through a seamless e-commerce platform, app, and stores worldwide.

    kavak.com
    2016
    4,425
    $1B-$10B
    Andere Bronnen