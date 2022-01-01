Pinterest Salarissen

Bedrijvengids
Pinterest's salaris varieert van $16,080 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing Operations in Portugal aan de onderkant tot $1,154,000 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Pinterest. Laatst bijgewerkt: 8/26/2025

$160K

Software Engineer
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Machine Learning Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Data Scientist
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
Software Engineering Manager
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Product Manager
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Product Designer
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

UX Designer

Sales
Median $204K

Account Manager

Technisch Programma Manager
Median $265K
Data Analist
Median $300K
Financieel Analist
Median $152K
Project Manager
Median $156K
UX Researcher
Median $275K
Business Operations
Median $213K
Business Analist
Median $152K
Data Science Manager
Median $525K
Marketing
Median $261K
Programma Manager
Median $174K
Human Resources
Median $160K
Accountant
$715K

Technical Accountant

Business Operations Manager
$176K
Business Development
$157K
Chief of Staff
$211K
Corporate Development
$896K
Customer Service
$56.5K
Grafisch Designer
$196K
Informatietechnoloog (IT)
$55.2K
Legal
$117K
Marketing Operations
$16.1K
Partner Manager
$91.6K
Product Design Manager
$249K
Recruiter
$76.2K
Sales Engineer
$219K
Total Rewards
$283K
Venture Capitalist
$159K
Vesting Schema

50%

JR 1

33%

JR 2

17%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Pinterest zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 50% vest in het 1st-JR (12.50% driemaandelijks)

  • 33% vest in het 2nd-JR (8.25% driemaandelijks)

  • 17% vest in het 3rd-JR (4.25% driemaandelijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Pinterest zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Pinterest zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Pinterest is Software Engineering Manager at the M18 level met een jaarlijkse totale beloning van $1,154,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Pinterest is $248,750.

