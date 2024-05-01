Bedrijvengids
Kavak
Kavak Salarissen

Kavak's salaris varieert van $26,268 in totale vergoeding per jaar voor een Product Manager in Mexico aan de onderkant tot $156,780 voor een Software Engineering Manager in Argentina aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Kavak. Laatst bijgewerkt: 9/15/2025

$160K

Software Engineer
Median $45.5K
Data Scientist
$68.4K
Human Resources
$36K

Product Manager
$26.3K
Software Engineering Manager
$157K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Kavak is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $156,780. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Kavak is $45,490.

