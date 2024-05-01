Kavak Salarissen

Kavak's salaris varieert van $26,268 in totale vergoeding per jaar voor een Product Manager in Mexico aan de onderkant tot $156,780 voor een Software Engineering Manager in Argentina aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Kavak . Laatst bijgewerkt: 9/15/2025