Jane Technologies Salarissen

Jane Technologies's salaris varieert van $160,800 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist aan de onderkant tot $266,325 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Jane Technologies . Laatst bijgewerkt: 9/14/2025