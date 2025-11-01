Bedrijvengids
Ingram Micro
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Data Scientist

  • Alle Data Scientist Salarissen

Ingram Micro Data Scientist Salarissen

Het mediane Data Scientist vergoedinspakket in Canada bij Ingram Micro bedraagt in totaal CA$117K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Ingram Micro's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Ingram Micro
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Totaal per jaar
CA$117K
Niveau
hidden
Basissalaris
CA$109K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$8.1K
Jaren bij bedrijf
0-1 Jaren
Jaren ervaring
2-4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Ingram Micro?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Data Scientist aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Scientist bij Ingram Micro in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$153,120. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Ingram Micro voor de Data Scientist functie in Canada is CA$118,667.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Ingram Micro

Gerelateerde Bedrijven

  • Red Hat
  • Rackspace
  • A10 Networks
  • NETSCOUT
  • Domo
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen