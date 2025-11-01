Software Engineering Manager vergoeding in United States bij Grainger varieert van $264K per year voor Senior Software Engineering Manager tot $340K per year voor Director. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $230K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Grainger's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/1/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
