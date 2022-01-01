Bedrijvengids
Texas Instruments
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Texas Instruments Salarissen

Texas Instruments's salaris varieert van $2,448 in totale vergoeding per jaar voor een Venture Capitalist in India aan de onderkant tot $295,470 voor een Legal in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Texas Instruments. Laatst bijgewerkt: 12/1/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hardware Engineer
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Analoge Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

Embedded Hardware Engineer

Software Engineer
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Netwerk Engineer

Embedded Systemen Software Engineer

Elektrotechnisch Ingenieur
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Werktuigbouwkundige
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Productie Engineer

Ontwerp Engineer

Test Engineer

Onderhoud Engineer

Marketing
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Chemisch Ingenieur
Median $113K

Proces Engineer

Faciliteiten Engineer

Sales
26 $196K
28 $249K

Buitendienst Sales Representative

Project Manager
Median $185K
Sales Engineer
24 $156K
26 $191K
Product Designer
Median $125K
Software Engineering Manager
Median $97.4K
Programma Manager
Median $252K
Business Analist
Median $105K
Business Development
Median $259K
Informatietechnoloog (IT)
Median $86K
Solution Architect
Median $156K
Accountant
$45.2K
Business Operations Manager
$227K
Data Analist
$86.3K
Data Scientist
$112K
Facilitair Manager
$206K
Financieel Analist
$128K
Grafisch Ontwerper
$106K
Human Resources
$88.9K
Legal
$295K
Marketing Operaties
$45.5K
Materiaalingenieur
$161K
Product Design Manager
$69.6K
Product Manager
$72.8K
Technisch Account Manager
$203K
Technisch Programma Manager
$207K
Venture Capitalist
$2.4K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

0%

JR 1

0%

JR 2

0%

JR 3

100%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Texas Instruments zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 0% vest in het 1st-JR (0.00% jaarlijks)

  • 0% vest in het 2nd-JR (0.00% jaarlijks)

  • 0% vest in het 3rd-JR (0.00% jaarlijks)

  • 100% vest in het 4th-JR (100.00% jaarlijks)

Heb je een vraag? Stel deze aan de community.

Bezoek de Levels.fyi community om in contact te komen met werknemers van verschillende bedrijven, carrièretips te krijgen, en meer.

Bezoek Nu!

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Texas Instruments is Legal at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $295,470. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Texas Instruments is $124,324.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Texas Instruments

Gerelateerde Bedrijven

  • Applied Materials
  • Western Digital
  • Cadence Design Systems
  • Seagate
  • Lam Research
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/texas-instruments/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.