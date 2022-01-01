Synopsys Salarissen

Bedrijvengids
Synopsys's salaris varieert van $21,220 in totale vergoeding per jaar voor een Technisch Writer aan de onderkant tot $413,667 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Synopsys. Laatst bijgewerkt: 9/16/2025

$160K

Hardware Engineer
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Software Engineer
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Production Software Engineer

Research Scientist

Product Manager
69 $284K
100 $343K

Cybersecurity Analist
Median $121K
Software Engineering Manager
69 $317K
100 $414K
Solution Architect
Median $310K

Data Architect

Cloud Security Architect

Technisch Programma Manager
Median $45.5K
Elektrisch Ingenieur
Median $326K
Product Designer
Median $145K
Product Design Manager
Median $330K
Data Scientist
Median $154K
Sales
Median $331K
Programma Manager
Median $357K
Business Analist
$140K
Customer Service
$87.1K
Customer Success
$90.5K
Data Analist
$45.2K
Data Science Manager
$159K
Financieel Analist
$151K
Human Resources
$270K
Informatietechnoloog (IT)
$34.6K
Management Consultant
$257K
Marketing
$175K
Mechanisch Ingenieur
$39.9K
Project Manager
$146K
Sales Engineer
$120K
Technisch Writer
$21.2K
UX Researcher
$193K
Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Synopsys zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Synopsys is Software Engineering Manager at the 100 level met een jaarlijkse totale beloning van $413,667. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Synopsys is $166,156.

