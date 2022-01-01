Synopsys Salarissen

Synopsys's salaris varieert van $21,220 in totale vergoeding per jaar voor een Technisch Writer aan de onderkant tot $413,667 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Synopsys . Laatst bijgewerkt: 9/16/2025