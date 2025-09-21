Bedrijvengids
F5 Networks
F5 Networks Customer Service Salarissen

De gemiddelde Customer Service totale vergoeding in Netherlands bij F5 Networks varieert van €79.1K tot €111K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor F5 Networks's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/21/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

€85.8K - €104K
Netherlands
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
€79.1K€85.8K€104K€111K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

€142K

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij F5 Networks zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij F5 Networks zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Customer Service bij F5 Networks in Netherlands ligt op een jaarlijkse totale beloning van €110,611. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij F5 Networks voor de Customer Service functie in Netherlands is €79,144.

