Bedrijvengids
Extreme Networks
Extreme Networks Salarissen

Extreme Networks's salaris varieert van $103,530 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in Canada aan de onderkant tot $243,775 voor een Sales in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Extreme Networks. Laatst bijgewerkt: 9/11/2025

$160K

Software Engineer
P3 $104K
P4 $104K
Customer Service
$154K
Hardware Engineer
$114K

Marketing
$166K
Product Designer
$211K
Product Manager
$133K
Programma Manager
$176K
Sales
$244K
Sales Engineer
$192K
Software Engineering Manager
Median $195K
Technisch Programma Manager
$147K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Extreme Networks is Sales at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $243,775. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Extreme Networks is $160,092.

