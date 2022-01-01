Citrix Salarissen

Citrix's salaris varieert van $25,125 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service aan de onderkant tot $224,420 voor een Product Design Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Citrix. Laatst bijgewerkt: 10/17/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
33.33%
JR 1
33.33%
JR 2
33.33%
JR 3
Bij Citrix zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33.33% vest in het 1st-JR (33.33% jaarlijks)
33.33% vest in het 2nd-JR (33.33% jaarlijks)
33.33% vest in het 3rd-JR (33.33% jaarlijks)
