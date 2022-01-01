Bedrijvengids
Citrix
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Citrix Salarissen

Citrix's salaris varieert van $25,125 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service aan de onderkant tot $224,420 voor een Product Design Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Citrix. Laatst bijgewerkt: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Engineer
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Networking Engineer

Product Manager
Median $220K
Software Engineering Manager
Median $88.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Marketing
Median $182K
Solution Architect
Median $123K

Cloud Architect

Business Analist
$121K
Customer Service
$25.1K
Customer Success
$63.6K
Data Analist
$25.3K
Data Science Manager
$94.4K
Data Scientist
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Management Consultant
$189K
Marketing Operations
$111K
Product Designer
$180K
Product Design Manager
$224K
Programma Manager
$148K
Sales Engineer
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Technisch Programma Manager
$79.2K
Technisch Writer
$28.2K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

33.33%

JR 1

33.33%

JR 2

33.33%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Citrix zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.33% vest in het 1st-JR (33.33% jaarlijks)

  • 33.33% vest in het 2nd-JR (33.33% jaarlijks)

  • 33.33% vest in het 3rd-JR (33.33% jaarlijks)

Heb je een vraag? Stel deze aan de community.

Bezoek de Levels.fyi community om in contact te komen met werknemers van verschillende bedrijven, carrièretips te krijgen, en meer.

Bezoek Nu!

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Citrix is Product Design Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $224,420. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Citrix is $102,458.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Citrix

Gerelateerde Bedrijven

  • F5 Networks
  • Fortinet
  • Zscaler
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen