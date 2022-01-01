Bedrijvengids
Enfusion
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Enfusion Salarissen

Enfusion's salaris varieert van $50,113 in totale vergoeding per jaar voor een Project Manager in India aan de onderkant tot $120,750 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Enfusion. Laatst bijgewerkt: 9/6/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $121K

Full-Stack Software Engineer

Accountant
$116K
Business Analist
$90.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Informatietechnoloog (IT)
$61K
Project Manager
$50.1K
Technisch Programma Manager
$78.4K
Technisch Writer
$67.3K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Enfusion is Software Engineer met een jaarlijkse totale beloning van $120,750. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Enfusion is $78,390.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Enfusion

Gerelateerde Bedrijven

  • Klarna
  • Vanguard
  • Tower Research Capital
  • The D. E. Shaw Group
  • InComm Payments
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen