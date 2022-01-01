Bedrijvenoverzicht
Tower Research Capital
Tower Research Capital Salarissen

Het salarisbereik van Tower Research Capital varieert van $53,765 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineering Manager aan de onderkant tot $299,700 voor een Data Wetenschapper aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Tower Research Capital. Laatst bijgewerkt: 8/25/2025

$160K

Software Engineer
Median $57.5K

Backend software-ingenieur

Full-Stack software-ingenieur

Business Analist
$104K
Data Wetenschapper
$300K

Financieel Analist
$133K
Informatietechnoloog (IT)
$131K
Software Engineering Manager
$53.8K
De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Tower Research Capital is Data Wetenschapper at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $299,700. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Tower Research Capital is $117,563.

