Vanguard
Vanguard Salarissen

Vanguard's salaris varieert van $50,250 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Success aan de onderkant tot $348,250 voor een Business Operations aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Vanguard. Laatst bijgewerkt: 9/7/2025

$160K

Software Engineer
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Machine Learning Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Data Engineer

Data Scientist
TS02 $132K
TS03 $173K
Product Manager
Median $142K

Product Designer
Median $120K

UX Designer

Data Analist
TS02 $133K
TS03 $153K
Project Manager
Median $128K
Software Engineering Manager
Median $195K
Accountant
Median $103K

Technical Accountant

UX Researcher
Median $128K
Financieel Analist
Median $85K
Informatietechnoloog (IT)
Median $115K
Marketing
Median $189K
Solution Architect
Median $200K

Data Architect

Cloud Security Architect

Technisch Programma Manager
Median $200K
Business Operations
$348K
Business Analist
$144K
Customer Service
$137K
Customer Success
$50.3K
Human Resources
$74.2K
Legal
$101K
Management Consultant
$249K
Marketing Operations
$131K
Programma Manager
$216K
Sales
$55.7K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Vanguard is Business Operations at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $348,250. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Vanguard is $134,989.

