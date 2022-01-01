Dropbox Salarissen

Bedrijvengids
Dropbox's salaris varieert van $85,576 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service aan de onderkant tot $884,238 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Dropbox. Laatst bijgewerkt: 9/10/2025

$160K

Software Engineer
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Data Engineer

Security Software Engineer

Product Designer
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Interaction Designer

UX Designer

Product Manager
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

Software Engineering Manager
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Data Scientist
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Marketing
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Technisch Programma Manager
IC3 $253K
IC4 $314K
Recruiter
IC3 $154K
IC4 $212K
UX Researcher
Median $240K
Product Design Manager
Median $426K
Programma Manager
Median $157K
Sales
Median $180K
Solution Architect
Median $171K

Data Architect

Cloud Security Architect

Administratief Assistent
$104K
Business Operations
$191K
Business Operations Manager
$151K
Business Analist
$198K
Business Development
$428K
Chief of Staff
$111K
Corporate Development
$134K
Customer Service
$85.6K
Data Analist
$197K
Data Science Manager
$667K
Financieel Analist
$96.5K
Grafisch Designer
$222K
Hardware Engineer
$308K
Human Resources
$343K
Informatietechnoloog (IT)
$145K
Legal
$196K
Marketing Operations
$180K
Partner Manager
$98.6K
Sales Engineer
$365K
Cybersecurity Analist
$319K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Dropbox zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Dropbox is Software Engineering Manager at the M6 level met een jaarlijkse totale beloning van $884,238. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Dropbox is $242,822.

