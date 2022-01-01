Dropbox Salarissen

Dropbox's salaris varieert van $85,576 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service aan de onderkant tot $884,238 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Dropbox . Laatst bijgewerkt: 9/10/2025