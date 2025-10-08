Dropbox UX Designer Salarissen

UX Designer vergoeding in United States bij Dropbox varieert van $172K per year voor IC1 tot $411K per year voor IC5. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $309K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Dropbox's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025

Nieuwste Salarisinzendingen

Vesting Schema Hoofdschema 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype RSU Bij Dropbox zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 6.25 % driemaandelijks )

Wat is het vestigingsschema bij Dropbox ?

