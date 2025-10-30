Bedrijvengids
Creditas
Creditas Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Brazil bij Creditas bedraagt in totaal R$262K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Creditas's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
Creditas
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Totaal per jaar
R$262K
Niveau
hidden
Basissalaris
R$262K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Jaren bij bedrijf
0-1 Jaren
Jaren ervaring
11+ Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Creditas?
Nieuwste Salarisinzendingen
Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Creditas in Brazil ligt op een jaarlijkse totale beloning van R$317,958. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Creditas voor de Software Engineer functie in Brazil is R$239,644.

Andere Bronnen