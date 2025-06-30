Creditas Salarissen

Het salarisbereik van Creditas varieert van $42,915 in totale vergoeding per jaar voor een Technisch Programma Manager aan de onderkant tot $114,447 voor een Productmanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Creditas . Laatst bijgewerkt: 8/24/2025