Berkeley Research Group Salarissen

Het salarisbereik van Berkeley Research Group varieert van $62,310 in totale vergoeding per jaar voor een Administratief Medewerker aan de onderkant tot $233,825 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Berkeley Research Group. Laatst bijgewerkt: 8/13/2025

$160K

Management Consultant
Median $100K
Administratief Medewerker
$62.3K
Software Engineer
$234K

Venture Kapitalist
$101K

Medewerker

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Berkeley Research Group is Software Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $233,825. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Berkeley Research Group is $100,250.

