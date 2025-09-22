Technisch Programma Manager vergoeding in United States bij Aurora varieert van $229K per year voor P5 tot $336K per year voor P7. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $296K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Aurora's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$229K
$180K
$40K
$9K
P6
$ --
$ --
$ --
$ --
P7
$336K
$221K
$72.1K
$42.3K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Aurora zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)
