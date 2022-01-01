Bedrijvengids
Snowflake
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Snowflake Salarissen

Snowflake's salaris varieert van $37,476 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice aan de onderkant tot $979,200 voor een Data Science Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Snowflake. Laatst bijgewerkt: 11/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Engineer
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Kwaliteitsborging (QA) Software Engineer

Productie Software Engineer

Sales
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Sales Development Representative

Account Executive

Solution Architect
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Data Architect

Cloud Security Architect

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

54 39
54 39
Product Manager
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Software Engineering Manager
M3 $616K
M4 $769K
Sales Engineer
IC3 $303K
IC4 $297K
Technisch Programma Manager
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Data Scientist
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Product Designer
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

UX Designer

Financieel Analist
Median $118K
Human Resources
Median $185K
Recruiter
Median $170K

Sourcer

Accountant
Median $226K

Technische Accountant

Business Analist
Median $155K
Informatietechnoloog (IT)
Median $256K
Legal
Median $210K
Project Manager
Median $300K
Cybersecurity Analist
Median $105K
Programma Manager
Median $240K
Business Operations
$370K
Business Operations Manager
$784K
Business Development
$289K
Klantenservice
$37.5K
Data Analist
$210K
Data Science Manager
$979K
Grafisch Ontwerper
$623K
Marketing
$174K
Marketing Operaties
$121K
People Operations
$194K
Revenue Operations
$480K
Technisch Account Manager
$134K
Technisch Schrijver
$303K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Snowflake zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Snowflake zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Snowflake zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Heb je een vraag? Stel deze aan de community.

Bezoek de Levels.fyi community om in contact te komen met werknemers van verschillende bedrijven, carrièretips te krijgen, en meer.

Bezoek Nu!

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Snowflake is Data Science Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $979,200. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Snowflake is $290,692.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Snowflake

Gerelateerde Bedrijven

  • Broadcom
  • Confluent
  • Inphi
  • The Hackett Group
  • Celerity
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen