Alloy
Alloy Product Manager Salarissen

Het mediane Product Manager vergoedinspakket in Canada bij Alloy bedraagt in totaal $173K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Alloy's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025

Alloy
Senior Product Manager
Totaal per jaar
$173K
Niveau
Senior
Basissalaris
$173K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
2-4 Jaren
Jaren ervaring
5-10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Alloy?

$160K

Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Alloy zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

10 years post-termination exercise window.



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Manager bij Alloy in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van $108,480. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Alloy voor de Product Manager functie in Canada is $108,480.

